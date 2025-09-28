Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что во время семейного ужина ему позвонил президент США Дональд Трамп и спросил, собирается ли Венгрия отказываться от нефти и газа из России. Об этом он рассказал 28 сентября на банкете после мероприятия в Дебрецене, видеозапись была опубликована в аккаунте премьер-министра в TikTok.
«Однажды поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент США ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти или нет», — поделился Орбан.
Венгерский премьер отметил, что собирается действовать в соответствии с национальными интересами, после чего доел лечо и отправился спать.
Ранее, 25 сентября, Трамп заявил, что понимает трудность полного отказа от российской нефти для Венгрии и Словакии.
26 сентября Орбан отметил, что отказ от российских энергоресурсов стал бы катастрофой для Венгрии. Премьер-министр также подчеркнул, что Будапешт будет самостоятельно принимать решения касательно импорта нефти из РФ.
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