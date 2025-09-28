Историки назвали подкосившие армию Наполеона инфекции

Исследователи пришли к выводу, что основной причиной потерь великой армии Наполеона в 1812 году стали инфекционные болезни. Об этом 28 сентября рассказал заместитель директора Военно-медицинского музея кандидат исторических наук Дмитрий Журавлев.

«Международная группа ученых под началом Реми Барбьери из Университета Пастера исследовала ДНК 13 наполеоновских солдат из братской могилы в Вильнюсе», — сказал он «РИА Новости».

Исследователи выяснили, что наиболее опасными оказались паратиф и возвратный тиф. Признаков ранее предполагавшихся сыпного тифа и окопной лихорадки обнаружить не удалось, хотя специалисты не исключают, что это связано с ограниченностью материала для анализа.

Армия России также сталкивалась с болезнями, но смогла сохранить боеспособность благодаря системе медицинских и гигиенических мер, объяснили ученые. В войсках проводились обязательные осмотры, бойцов отправляли в бани для борьбы с вшами, действовали строгие санитарные правила.

По мнению специалистов, это прямая заслуга командующего Александра Суворова.

