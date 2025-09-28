В Москве состоялся форум РВИО «Военная история в играх: границы реальности»

В Москве 27 сентября состоялся просветительский форум Российского военно-исторического общества (РВИО) «Военная история в играх: границы реальности», в котором приняли участие ведущие историки, педагоги и разработчики игр.

В ходе форума для его посетителей работали различные тематические зоны и интерактивные зоны. Кроме того, на мероприятии было подписано Соглашение о сотрудничестве между Российским военно-историческим обществом и ведущими российскими студиями.

Также на форуме выступил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. Он заявил, что 62% россиян проводят свое время в играх.

«Люди на самом деле играют в мобильные, казуальные, десктопные, какие угодно игры. В настольные, в конце концов. В общем, ни ВЦИОМ, ни «Медиаскоп» нас не обманывают, две трети россиян так или иначе проводят в играх каждый день хоть какое-то время», — сказал он.

Руководитель «Российской Дрифт Серии», мастер спорта и действующий пилот чемпионата RDS Open Дмитрий Добровольский 23 сентября рассказал, что подростки всё больше времени проводят за компьютерами и смартфонами, погружаясь в виртуальные игры и киберспорт. Однако найти баланс между цифровыми развлечениями и реальной активностью вполне возможно.

