Стрельба произошла в церкви города Гранд-Бланк в штате Мичиган в США
Стрельба произошла в церкви города Гранд-Бланк в штате Мичиган в США. Об этом 28 сентября сообщает Fox 2 Detroit со ссылкой на заявление местной полиции.
«Несколько человек были застрелены в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке в воскресенье утром», — сообщили в полиции.
В результате стрельбы в церкви произошел пожар, была разрушена крыша. В полиции заявили, что угрозы для населения нет, нападавшего обезвредили, однако призвали жителей избегать район, где произошла стрельба.
В результате стрельбы в яхт-клубе Саутпорта в Северной Каролине 27 сентября три человека погибли и как минимум восемь пострадали. Подозреваемый уже задержан и допрашивается правоохранителями. Как указали в агентстве BNO News, целью злоумышленника являлся ресторан.
