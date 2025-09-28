Три человека погибли и еще восемь пострадали при стрельбе в Саутпорте в США

В результате стрельбы в яхт-клубе Саутпорта в Северной Каролине три человека погибли и как минимум восемь пострадали. Об этом 28 сентября сообщило агентство BNO News со ссылкой на пресс-секретаря города.

«Начавший стрельбу на лодке открыл огонь по ресторану в яхт-клубе Саутпорта в Северной Каролине, в результате чего, по данным местных властей, погибли три человека и по меньшей мере восемь получили ранения», — говорится в материале.

Уточняется, что инцидент начался в районе 21:30 (19:30 мск). Подозреваемый уже задержан и допрашивается правоохранителями. Как указали в СМИ, целью злоумышленника являлся ресторан.

Власти города обратились к гражданам с просьбой избегать район в связи с повышенной опасностью.

«Поступают сообщения о стрельбе в районе яхт-клуба Саутпорта. <...> Избегайте этот район и оставайтесь дома», — написали власти в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

