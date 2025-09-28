Реклама
Прямой эфир
Мир
Хегсет сообщил о намерении США добиваться движения своего флота по всему миру
Общество
В России предложили развивать льготную аренду жилья для молодых семей
Мир
Посол РФ заявил о глубочайшем за 80 лет кризисе в отношениях с Норвегией
Происшествия
Три человека погибли и пять пострадали в ДТП в Пермском крае
Мир
Полиция Венесуэлы начнет поиск и задержание причастных к атаке США
Мир
AP узнало о подготовке США к возобновлению работы своего посольства в Венесуэле
Происшествия
Два человека погибли из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области
Мир
Экс-глава генштаба Франции заявил о невозможности победы Украины в конфликте
Армия
ЦИПсО Украины начали рассылку сгенерированных ИИ угроз российским военнослужащим
Мир
Мерц назначил Биркенмайера новым главой своего бюро
Армия
MWM указал на эффективность применения авиабомб РФ в зоне спецоперации
Мир
Министр войны США Хегсет сообщил о новой эпохе противостояния сверхдержав
Мир
Глава МИД Венесуэлы Хиль заявил о победе страны на заседании Совбеза ООН
Мир
Косачев отметил интерес к позиции Европы после заявления США о Западном полушарии
Мир
В Германии назвали СВО на Украине серьезным ударом для Евросоюза
Общество
Настоятель Свято-Троицкого храма получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в Судже
Мир
ЕК перечислит Украине первый транш помощи на €90 млрд

Президент Финляндии опроверг заявления о войне между Европой и Россией

Стубб: Европа не ведет войну с Россией
0
EN
Фото: Global Look Press/ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Европа не находится в состоянии конфликтных действий с Россией. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — подчеркнул финский президент.

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в рамках выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) отметил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) объявили войну РФ, используя при этом Украину.

Стубб уточнил, что западные страны должны сохранять спокойствие, выстраивать защиту, а также не реагировать остро на различные заявления.

Санкции и Стив Джобс: как Финляндия заплатила за конфликт с Россией
Рецессия в стране оказалась глубже и жестче, чем в Германии

Накануне Лавров заявил, что Россия обеспокоена в связи с заявлениями лидеров стран Запада о возможной третьей мировой войне. Он отмечал, что в столицах стран ЕС и НАТО всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии развития событий. Глава МИДа также указал на попытки возрождения в Европе нацизма и милитаризации западных государств под антироссийскими лозунгами.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026