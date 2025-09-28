Президент Финляндии опроверг заявления о войне между Европой и Россией

Европа не находится в состоянии конфликтных действий с Россией. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — подчеркнул финский президент.

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в рамках выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) отметил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) объявили войну РФ, используя при этом Украину.

Стубб уточнил, что западные страны должны сохранять спокойствие, выстраивать защиту, а также не реагировать остро на различные заявления.

Накануне Лавров заявил, что Россия обеспокоена в связи с заявлениями лидеров стран Запада о возможной третьей мировой войне. Он отмечал, что в столицах стран ЕС и НАТО всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии развития событий. Глава МИДа также указал на попытки возрождения в Европе нацизма и милитаризации западных государств под антироссийскими лозунгами.

