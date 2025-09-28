В Кремле отметили актуальность вопроса об учете ядерных арсеналов Британии и Франции
Начинать переговоры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны Россия и США, однако при этом должны учитываться ядерные арсеналы Великобритании и Франции. Об этом 28 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь нужно начинать переговоры, безусловно, на двустороннем уровне. Все-таки ДСНВ — это двусторонний документ», — рассказал он в беседе ТАСС.
При этом, по словам Пескова, в настоящее время не получится абстрагироваться от ядерных арсеналов Лондона и Парижа. Он уточнил, что эти арсеналы являются составляющей проблемы мировой европейской безопасности и стратстабильности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 сентября заявил, что предложение РФ по ДСНВ позволит создать условия, чтобы избежать гонки стратегических вооружений.
22 сентября российский лидер Владимир Путин заявил о готовности РФ еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.
