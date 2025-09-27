Реклама
Глава МИД РФ отметил важность ДСНВ для избежания гонки вооружений

Фото: ТАСС/Савицкий Вадим
Предложение президента России Владимира Путина о сохранении ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) позволит создать условия, чтобы избежать гонки стратегических вооружений. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

«Считаем, что реализация нашего предложения позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях», — подчеркнул он на выступлении, которое транслировалось на канале UNTV..

По словам Лаврова, Россия уже получила первую реакцию США на предложение продолжить соблюдать ограничения по ДСНВ еще на год. Так, официальный представитель Белого дома заявил, что оно весьма интересное, и американский лидер Дональд Трамп обязательно его прокомментирует.

Лавров также выразил уверенность, что после окончания «суеты недели высокого уровня» на Генассамблее ООН США начнут более тщательно оценивать российское предложение.

Достигли потолка: Вашингтон обвинил Москву в нарушении ограничений ДСНВ
МИД РФ неоднократно подчеркивал, что перевооружение ядерных сил России вписывается в установленные лимиты

25 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило предложение России по ДСНВ. Глава организации Рафаэль Гросси также выразил надежду, что в агентстве будут наблюдаться положительные изменения по этому вопросу.

22 сентября Путин заявил о готовности России еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

