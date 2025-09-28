Дизайнер Лебедев посоветовал россиянам жить по средствам и формировать накопления

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал россиян быть бережливыми и жить по средствам.

«Для простых людей, конечно, совет простой — жить по средствам и не тратить слишком много. А вдруг потом, может быть, на что-нибудь еще пригодится», — рассказал он 26 сентября в соцсети «ВКонтакте».

В частности, Лебедев посоветовал россиянам не брать кредиты на самую новую модель смартфона. В качестве более умеренной альтернативы он предложил рассмотреть менее дорогие модели телефонов.

Дизайнер также подчеркнул важность корректировки семейных бюджетов и формирования финансовой подушки. По его мнению, одним из способов накоплений может стать открытие депозита в банке.

Президент России Владимир Путин 18 сентября назвал снижение темпов роста экономики РФ целенаправленным действием для обеспечения ее макроэкономической стабильности. По его словам, до рецессии в РФ далеко, о чем свидетельствует ситуация на рынке труда.

