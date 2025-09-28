Реклама
Ликсутов рассказал о завершении мотосезона в Москве

Свыше 12 тыс. мотоциклистов проехали по Садовому кольцу Москве в честь закрытия мотосезона 2025 года. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На Воробьевых горах по этому случаю устроили 13-Московский мотофестиваль. По словам Ликсутова, традиция отмечать начало и завершение мотосезона привлекает внимание к мотокультуре, напоминает «зрителям и участникам о важности безопасного вождения и соблюдения правил дорожного движения». По поручению мэра Сергея Собянина «продолжаем повышать культуру безопасного вождения в столице» и «ждем всех весной на открытии нового мотосезона», добавил он.

Колонну байкеров возглавили 26 мотоклубов. Порядок их выхода на старт заранее определили на жеребьевке.

Также прошли соревнования участников на флэт-треке, а в «Шаре смелости» каскадеры исполняли трюки. Гостем фестиваля стали легенда смешанных единоборств, чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон и двукратный победитель ралли «Шелковый Путь» Алексей Наумов.

Для гостей фестиваля выступали артисты, были организованы розыгрыши призов, в том числе мотоцикла, проводились конкурсы «Мотобрат» и «Мотоледи». Хедлайнерами концертной программы стали группы «Парк Горького», «Северный Флот» и Владимир Кузьмин. Также работала полевая кухня, выставочные стенды ГОЧС, Дептранса Москвы, ЦОДД и Мотошколы Мосгортранса.

Начало мотосезона в этом году отмечали 26 апреля. Фестиваль на Воробьевых горах посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории в заезде участвовала ретротехника из музея «Моторы войны».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

