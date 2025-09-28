Politico сообщила о подготовке Зеленского к «мегасделке» по покупке оружия у США
Президент Украины Владимир Зеленский готовится к «мегасделке» по покупке оружия у США. Об этом 28 сентября сообщила газета Politico.
«Зеленский в субботу сообщил, что Киев работает над «мегасделкой» по покупке оружия у США», — говорится в публикации.
По данным издания, Украина предоставила президенту США Дональду Трампу «подробный перечень своих военных потребностей», включая запросы на системы вооружения большей дальности.
Зеленский также добавил, что стороны «обсудили и согласовали основные моменты», а теперь «переходят к практической реализации». В материале подчеркивается, что стоимость обсуждаемой сделки оценивается в $90 млрд.
Отмечается, что Украина и США договорились по отдельным пунктам и по отдельным видам вооружений, включая системы большой дальности. Однако других подробностей о сделке не приводится.
Газета The Telegraph 26 сентября узнала о просьбе Зеленского к Трампу поставить ракеты Tomahawk. По данным издания, украинский лидер ранее обращался с подобной просьбой к экс-президенту США Джо Байдену, однако и тогда получил отказ.
В тот же день портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп отказался передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk от имени НАТО. Уточняется, что это единственный отклоненный американским лидером пункт в заявке Киева на вооружения. Дополнительных сведений по поводу принятого им решения не приводится.
