TV2 узнал о намерении FIS вернуть российских лыжников на Кубок мира

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) хотела вернуть российских лыжников на Кубок мира, однако инициатива не была реализована. Об этом 28 сентября сообщил телеканал TV2.

По данным источника, прийти к общему вердикту после длительного обсуждения помешала «разрозненность в мнениях» членов Совета FIS.

«Совет расколот, что также показало заседание на этой неделе. Если соглашение не будет достигнуто, всё может решиться голосованием», — говорится в материале, текст которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что окончательный ответ по допуску лыжников будет принят на заседании федерации 21 октября текущего года.

Российские спортсмены отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов. Тогда же FIS заявила о переносе всех соревнований с территории России.

