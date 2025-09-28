Российский бизнесмен Роман Абрамович внесен в базу «Миротворца»

Российский бизнесмен Роман Абрамович занесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом 28 сентября свидетельствуют данные реестра.

По сведениям на сайте, с которыми ознакомилось ТАСС, Абрамович числится в базе сайта с марта 2022 года. Отмечается, что одной из причин занесения в список указана поддержка российских военнослужащих.

Российского футболиста, нападающего футбольного клуба (ФК) «Акрон» Артема Дзюбу 22 сентября внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причины включения спортсмена в базу не сообщаются.

