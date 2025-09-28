В аэропорту Пензы сняли временные ограничения на работу
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Пензы. Об этом 28 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Пенза. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
Как указал Кореняко, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на работу аэрогавани в Пензе были введены ранее в этот день. В то же время меры приняли в отношении аэропортов в Калуге и Самаре. В настоящее время ограничения в этих аэрогаванях не сняты.
