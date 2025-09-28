Реклама
Мошенники начали внедрять вредоносные программы под видом приложений банков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Мошенники начали использовать вредоносные программы, маскирующиеся под банковские приложения, чтобы красть деньги при бесконтактной оплате. Об этом 28 сентября сообщил пресс-центр МВД России.

Злоумышленники используют фальшивые приложения для бесконтактных платежей, такие как NFC Gate, которые позволяют украсть данные банковских карт. Мошенники добиваются установки вредоносного приложения, уверяя своих жертв переустановить якобы «банковское».

«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

Погода в домене: мошенники начали активно подменять реквизиты платежей компаний
Число таких инцидентов за год выросло на четверть

Эксперт в области ИИ, основатель компании WMT Group и WMT AI Игорь Никитин 26 сентября рассказал, что искусственный интеллект не может взломать аккаунты людей, он сопоставляет поведение человека, метаданные и повторяющиеся маркеры, и, зная поведение ИИ, можно избежать утечки данных.

