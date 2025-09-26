Эксперт по ИИ назвал способы защиты личных данных от утечки

Искусственный интеллект (ИИ) не может взломать аккаунты людей, он сопоставляет поведение человека, метаданные и повторяющиеся маркеры, и, зная поведение ИИ, можно избежать утечки данных. Об этом 26 сентября сообщил эксперт в области ИИ, основатель компании WMT Group и WMT AI Игорь Никитин.

«Например, можно рассмотреть фотографию: отражения в стекле, бейджи, QR-коды. Узнать метаданные фото: где, когда и на какое устройство оно было сделано. Кроме того, нейросети анализируют поведение человека: когда он чаще всего публикует посты, какими маршрутами передвигается. А его тембр и манера речи — это биометрические данные, с которыми успешно работают дипфейки», — рассказал он «Газете.Ru».

По словам эксперта, предотвратить утечку информации в Сеть поможет хранение документов в бумажном виде. Медицинские, финансовые документы, договоры, копии паспортов и прочие удостоверения личности — ничего из этого не должно быть в «облаке».

При необходимости публикации какой-либо информации, нужно убедиться, что в ней нет персональных данных. На фото и видео Никитин рекомендует удалить геометки, EXIF-данные (скрытую информацию о камере, дате и местоположении съемки), а также размыть фон и чужие лица и не записывать слишком длинные аудиосообщения во избежание дипфейков.

Никитин посоветовал использовать разные пароли, адреса электронной почты и телефоны для разных сфер жизни. По его мнению, это поможет запутать ИИ. Например, один телефон — для родных и друзей, другой — для звонков по работе и так далее.

Также можно поставить на цифровые документы honeytoken — элемент данных, который намеренно создается в качестве приманки или ловушки для киберпреступников.

Он резюмировал, что для камеры, микрофона и геолокации необходимо установить режим «только при использовании», а предпросмотры уведомлений на заблокированном экране свести к минимуму. Ноутбук требует дополнительных мер защиты. Так, эксперт порекомендовал использовать физическую шторку для веб-камеры, включать автоматическое обновление системы и активировать шифрование диска.

Специалисты по борьбе с киберпреступностью 19 сентября сообщили, что мошенники начали красть деньги у участников специальной военной операции (СВО) и их семей, создавая сайты-двойники благотворительных фондов и предлагая участие в фиктивной инвестиционной программе с ежемесячной «поддержкой» до 500 тыс. рублей. По данным специалистов, аферисты требуют внести вклад от 50 тыс. рублей и обещают доход до 21% в месяц.

