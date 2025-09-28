Действия президента Молдавии Майи Санду по преследованию лиц, которых подозревают в якобы связях с Россией, могут привести к снижению доверия к правительству. Об этом 27 сентября сообщила газета The Washington Post (WP).

«Преследование лиц, причастных к массовому взяточничеству, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе в пользу России, рискует оттолкнуть от себя те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству», — говорится в статье.

По мнению газеты, молдавские власти используют конфликт с Россией как предлог для подавления оппозиции, которая выражает недовольство ограничением свободы слова. В качестве иллюстрации этого тезиса издание привело дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, в отношении которой был вынесен судебный приговор.

«Отношения между столицей и этим регионом [Гагаузией] ухудшились, когда центральные власти оспорили выборы <...> Гуцул в 2023 году. После избрания Гуцул предстала перед судом и была приговорена к семи годам лишения свободы», — приводится в материале.

Гуцул 5 августа приговорили к семи годам лишения свободы по делу о якобы финансировании партии «Шор». В тот же день глава государства сообщила о большой поддержке, оказываемой ей. Гагаузцы собрались у здания суда, куда в момент вынесения приговора не пустили членов ее семьи. 16 августа тысячи жителей Гагаузии приехали в Кишинев для участия в мирном протесте против незаконного задержания Гуцул.

