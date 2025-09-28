Рекорд РФ по массовому исполнению лезгинки установлен в Махачкале в День туризма

В рамках проходящего в честь Дня туризма «Фестиваля лезгинки» в Махачкале был установлен рекорд РФ по массовому, одновременному исполнению данного танца. Об этом 27 сентября сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Джамбулат Салавов.

«В этом году стало установление нового рекорда России по самому массовому исполнению лезгинки — в танце закружились 454 танцевальные пары», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Данное достижение было установлено в рамках проводимого администрацией города проекта, мероприятия которого становятся частью многих общественных праздников в данном регионе. Рекорд, как добавил Салавов, был зафиксирован представителями российской Книги рекордов.

Арабская газета Al Khaleej в этот же день сообщила об установлении рекорда египтянином Ашрафом Мохамедом, который, являясь чемпионом мира по пауэрлифтингу, смог сдвинуть с места судно весом в 700 т, используя при этом зубы. Эта акция, как уточнялось в издании, была нацелена на развитие туризма в данной местности — в Хургаде.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ