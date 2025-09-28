Реклама
МИД Белоруссии указал на понимание США важности неделимости безопасности Европы

МИД Белоруссии: США понимают важность неделимости безопасности в Европе
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Американская сторона осознает важность принципа неделимости безопасности в Европе, в отличие от Европейского союза. Об этом 27 сентября сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

«Важно, что один из основных глобальных центров силы — США — начинает осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС», — сказал он в ходе общеполитической дискуссии 80-й Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Кроме того, он указал на понимание Белоруссией необходимости общих усилий для разрешения ситуации. Он также обратил внимание на действия стран ЕС на границах России и Белоруссии. По его словам, они направлены на создание страха у населения Европы перед «мнимой угрозой».

Также Рыженков призвал евразийские страны и Евросоюз подключиться к мирному процессу. Он добавил, что переговоры являются единственным способом урегулирования вопроса.

Точка конфронтации: ЕС хочет ужесточить санкции против России через США
Почему Вашингтон вряд ли пойдет на уговоры Брюсселя и чего Трамп добивается от европейцев

Ранее, 26 сентября, ЕК предложила перейти к новому механизму голосования, в рамках которого будет достаточно поддержки квалифицированного большинства. Сообщалось, что это должно снизить риск наложения Венгрией вето на передачу замороженных российских активов Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что в Евросоюзе происходит смена парадигмы в подходе к голосованию относительно продления антироссийских санкций.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

