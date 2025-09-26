В Кремле заявили о смене парадигмы в подходе к голосованию по санкциям в ЕС
В Евросоюзе происходит смена парадигмы в подходе к голосованию относительно продления антироссийских санкций. Об этом 26 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос «Известий».
Европейская комиссия (ЕК) предложила идею по замене единогласного голосования на голосование квалифицированным большинством для обхода вето Венгрии на санкции против России. «Известия» спросили о мнении Кремля касательно данной инициативы.
«Этот вопрос надо задавать не нам, а в Брюссель. Речь идет о смене парадигмы в подходе к основам голосования по таким важным вопросам», — заявил Песков.
Ранее в этот день ЕК предложила перейти к новому механизму голосования, в рамках которого будет достаточно поддержки квалифицированного большинства. Сообщалось, что это должно снизить риск наложения Венгрией вето на передачу замороженных российских активов Украине.
26 сентября Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ. Также ЕК предложила предоставить кредит траншами и заявила, что он должен использоваться для «оборонного сотрудничества» и других бюджетных нужд Киева.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ