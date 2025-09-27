Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о неумолимом ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины
Армия
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
Мир
Решетников указал на заинтересованность Африки и Азии в поставке товаров на рынок РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 беспилотник над российскими регионами
Мир
Санду указала на коррупцию при проведении выборов в Молдавии
Мир
На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
Мир
Захарова назвала мухлежом попытки трех стран СБ ООН вернуть антииранские санкции
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Санду указала на готовность правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
Общество
В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для иностранных граждан
Мир
Forbes сообщил о расширении ВС РФ «зон поражения» с помощью новых БПЛА
Мир
Додон отметил планы властей Молдавии аннулировать выборы по румынскому сценарию
Мир
Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Общество
Уголовное дело возбудили в отношении экс-судьи военного суда Тришкина
Мир
Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США
Армия
Сальдо заявил о полном огневом контроле ВС РФ на Карантинном острове Херсона

Лавров предостерег от нападения на объекты в воздушном пространстве РФ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Если извне будут предприняты попытки сбивать любой объект в воздушном пространстве РФ, то «эти люди серьезно пожалеют». Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Если будут попытки сбивать любой летающий объект <...> в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной ценности», — заявил Лавров.

Он добавил, что в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится к утверждениям, будто президент США Дональд Трамп разрешил сбивать российские самолеты и дроны.

Стена вопроса: противодронный проект ЕС представляет прямую угрозу России
Любой БПЛА можно быстро превратить из перехватчика в средство нанесения удара, объясняют эксперты

Ранее в этот же день Захарова выразила мнение, что информация о якобы предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства является фантазией в угоду русофобии. Она назвала подробные слова выдумками конкретного западного агентства.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025