Лавров предостерег от нападения на объекты в воздушном пространстве РФ

Если извне будут предприняты попытки сбивать любой объект в воздушном пространстве РФ, то «эти люди серьезно пожалеют». Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Если будут попытки сбивать любой летающий объект <...> в нашем воздушном пространстве, то, я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной ценности», — заявил Лавров.

Он добавил, что в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится к утверждениям, будто президент США Дональд Трамп разрешил сбивать российские самолеты и дроны.

Ранее в этот же день Захарова выразила мнение, что информация о якобы предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства является фантазией в угоду русофобии. Она назвала подробные слова выдумками конкретного западного агентства.

