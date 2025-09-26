Захарова назвала русофобской фантазией новость о предупреждении РФ от Европы

Информация о якобы предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства является фантазией в угоду русофобии. Такое мнение 26 сентября выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии», — приводит ее слова ТАСС.

По словам дипломата, подобные новости создаются с целью развить русофобскую и агрессивную риторику европейских государств.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что представители европейских стран уведомили РФ о готовности уничтожать самолеты за нарушение воздушного пространства. По информации агентства, послы Германии, Франции и Великобритании в ходе встречи в Москве заявили о своей обеспокоенности по поводу вторжения якобы российских самолетов на территорию Эстонии.

МИД Эстонии 19 сентября обвинил Россию в том, что три истребителя МиГ-31 якобы вторглись в воздушное пространство страны. В свою очередь, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что находится в контакте с Таллином. В тот же день Эстония запросила консультации стран — членов НАТО в связи с инцидентом. При этом Минобороны РФ опровергли нарушение самолетами РФ воздушного пространства Эстонии.

