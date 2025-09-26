Bloomberg сообщило о предупреждении Европы сбивать самолеты при нарушении границ

Представители европейских стран уведомили РФ о готовности уничтожать самолеты за нарушение воздушного пространства. Об этом 25 сентября сообщило агентство Bloomberg cо ссылкой на источники.

По информации агентства, послы Германии, Франции и Великобритании в ходе встречи в Москве заявили о своей обеспокоенности по поводу вторжения якобы российских самолетов на территорию Эстонии.

Кроме того, как отметили источники, в Европе опасаются возможного роста напряжения в отношениях с российской стороной.

МИД Эстонии 19 сентября обвинил Россию в том, что три истребителя МиГ-31 якобы вторглись в воздушное пространство страны. В свою очередь, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что находится в контакте с Таллином. В тот же день Эстония запросила консультации стран — членов НАТО в связи с инцидентом. При этом в Минобороны РФ опровергли нарушение самолетами РФ воздушного пространства Эстонии.

Позже, 22 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что слова эстонских властей о якобы нарушении Россией воздушного пространства страны пустые и направлены на обострение напряженности в регионе.

