ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), осколками посечены 10 автомобилей, также повреждено остекление коммерческого помещения. Об этом 27 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Предварительно, никто не пострадал. В результате прилета в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах», — написал он в Telegram-канале.

Также осколками были повреждены 10 автомобилей.

Ранее, 26 сентября, Гладков сообщил, что в Шебекинском районе в результате удара беспилотников ВСУ пострадали три мирных жителя. Гладков отметил, что также повреждения получили два автомобиля и оборудование коммерческого объекта.

