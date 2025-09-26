Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Общество
Центробанк выявил и внес в базу 1,2 млн дропперов
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Лихачев заявил о возможном позитивном влиянии Гросси на ООН в качестве генсека
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Политика
Путин призвал привлекать участников СВО к работе в органах власти
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Лукашенко и Путин согласовали договоренности по газу на ближайшие пять лет
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Общество
Экс-футболист «Зенита» Аршавин подал иск об изменении размера алиментов
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Общество
Лихачев указал на обострение атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Общество
ФСБ задержала начальника отдела имущества Запорожской области за мошенничество
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Авто
Минпромторг выделит субсидии на зарядки для электрокаров
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе
Сюжет:

В Белгородской области в результате атак дронов ВСУ пострадали три жителя

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Шебекинском районе Белгородской области в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три мирных жителя. Об этом 26 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Маслова Пристань беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Ранены двое мужчин», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что также повреждения получили два автомобиля и оборудование коммерческого объекта.

Кроме того, еще один человек пострадал в хуторе Ржавец. По словам губернатора, всем пострадавшим от атак украинской армии оказывается необходимая медицинская помощь.

Диверсии происходящего: Киев нарастил атаки дронов и диверсантов на регионы РФ
Возможен ли на этом фоне новый раунд переговоров в Стамбуле

Ранее, 23 сентября, Гладков сообщил, что жителям Белгорода стоит оставить детей дома из-за атак ВСУ по городу. До этого, 22 сентября, губернатор сообщил, что ситуация в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области напряжена из-за участившихся ударов украинских беспилотников.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025