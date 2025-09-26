В Белгородской области в результате атак дронов ВСУ пострадали три жителя

В Шебекинском районе Белгородской области в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три мирных жителя. Об этом 26 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Маслова Пристань беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Ранены двое мужчин», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что также повреждения получили два автомобиля и оборудование коммерческого объекта.

Кроме того, еще один человек пострадал в хуторе Ржавец. По словам губернатора, всем пострадавшим от атак украинской армии оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее, 23 сентября, Гладков сообщил, что жителям Белгорода стоит оставить детей дома из-за атак ВСУ по городу. До этого, 22 сентября, губернатор сообщил, что ситуация в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области напряжена из-за участившихся ударов украинских беспилотников.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ