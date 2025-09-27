Лавров заявил об отсутствии оправдания наказанию палестинцев в Газе

Коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа и планам по аннексии Западного берега реки Иордан нет оправдания. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Россия жестко осудила нападение боевиков [палестинского движения] ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 года. Однако жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания», — сообщил Лавров в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступление транслировалось на канале UNTV..

Министр осудил бомбардировки и голод, которые уносят жизни палестинских детей, разрушая больницы и школы, а также лишают сотни тысяч людей крова. Он также выступил против планов Израиля по аннексии Западного берега реки Иордан, назвав их попыткой «государственного переворота», целью которой является уничтожение решений ООН о создании палестинского государства.

Лавров отметил, что недавно ряд западных стран заявил о признании государства Палестина.

«Видимо, надеялись, что скоро и признавать будет нечего. <…> Ситуация требует срочных действий по недопущению такого сценария, в пользу чего твердо высказались участники международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине», — отметил Лавров.

Президент Франции Эммануэль Макрон 22 сентября сообщил о том, что Париж признал государственность Палестины. Он считает, что это «не умаляет» прав израильского народа. Помимо этого, по словам Макрона, Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации ситуации в Газе.

Ранее, 21 сентября, государственность Палестины признали Канада, Австралия и Великобритания. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что совместные усилия трех стран направлены на создание нового импульса для решения «в формате двух государств», которое будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

До этого, 13 июня, Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленно прекратить огонь в секторе Газа. При этом отмечается, что это решение не является юридически обязывающим, оно имеет политический и моральный вес.

