Глава МИД РФ указал на незаконность восстановления санкций против Ирана

Россия считает неприемлемыми и незаконными попытки Запада восстановить в Совбезе Организации Объединенных Наций (ООН) санкции против Ирана. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН.

«Это окончательно разоблачило курс Запада на саботаж поиска конструктивных решений в СБ ООН и его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления. Считаем такую политику неприемлемой», — сказал Лавров на выступлении, которое транслировалось на канале UNTV..

Министр также подчеркнул, что Запад «не привык соблюдать и принцип невмешательства» во внутренние дела. Он отметил, что печальным феноменом этого времени стали «цветные революции», а незаконные односторонние санкции уже давно превратились в главный инструмент западной дипломатии.

Совет Безопасности ООН 26 сентября отклонил российско-китайскую резолюцию о продлении срока действия иранской ядерной сделки. Уточняется, что за инициативу проголосовали четыре государства, против выступили девять стран, а еще две воздержались. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, заявил, что попытки «евротройки» вернуть резолюции против Тегерана являются «неправомерными».

В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал председателя СБ ООН объявить решение о введении санкций против исламского государства незаконным. По его словам, любые попытки по восстановлению прошлых антииранских санкций необходимо отвергнуть.

