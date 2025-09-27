В МИД Ирана призвали председателя СБ ООН объявить незаконным введение санкций
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 26 сентября в ходе своего выступления после голосования Совбеза Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по российско-китайскому проекту резолюции призвал председателя СБ ООН объявить решение о введении санкций против исламского государства незаконным.
«Мы призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток восстановить санкционные механизмы», — сказал он.
По его словам, любые попытки по восстановлению прошлых антииранских санкций необходимо отвергнуть.
Совет Безопасности ООН 26 сентября отклонил российско-китайскую резолюцию о продлении срока действия иранской ядерной сделки. Уточняется, что за инициативу проголосовали четыре государства, против выступили девять стран, а еще две — воздержались. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, заявил, что попытки «Евротройки» вернуть резолюции против Тегерана являются «неправомерными».
