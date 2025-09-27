Реклама
Армия
ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Мир
Le Figaro сообщила о создании коалиции из 12 стран для финансовой помощи Палестине
Мир
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Армия
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Мир
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Мир
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Мир
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Происшествия
На Камчатке зафиксировали 27 афтершоков магнитудой до 6,0 за сутки
Происшествия
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Общество
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Происшествия
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Мир
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Мир
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Мир
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Мир
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Общество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

В МИД Ирана призвали председателя СБ ООН объявить незаконным введение санкций

Фото: Global Look Press/Stringer
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 26 сентября в ходе своего выступления после голосования Совбеза Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по российско-китайскому проекту резолюции призвал председателя СБ ООН объявить решение о введении санкций против исламского государства незаконным.

«Мы призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток восстановить санкционные механизмы», — сказал он.

По его словам, любые попытки по восстановлению прошлых антииранских санкций необходимо отвергнуть.

Договор о нераспространении ядерного оружия: что это, какие страны подписали
Документ был одобрен в 1968 году Генассамблеей ООН

Совет Безопасности ООН 26 сентября отклонил российско-китайскую резолюцию о продлении срока действия иранской ядерной сделки. Уточняется, что за инициативу проголосовали четыре государства, против выступили девять стран, а еще две — воздержались. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, заявил, что попытки «Евротройки» вернуть резолюции против Тегерана являются «неправомерными».

