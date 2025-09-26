Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки

Российско-китайская резолюция о продлении срока действия иранской ядерной сделки была отклонена Советом Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН). Трансляция велась 26 сентября на стриминговой платформе ООН (UN Web TV).

Уточняется, что за инициативу проголосовали четыре государства, против выступили девять стран, а еще две — воздержались.

Кроме того, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания заявил, что «Евротройка» намерена окончательно развалить ядерную сделку. Он также назвал ее попытки вернуть резолюции против Тегерана «неправомерными».

Помимо этого, Полянский отметил, что в документ, представленный на голосовании, были внесены дополнения, которые должны были удовлетворить требования европейских государств.

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что Иран совместно с Россией, Китаем, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили проект резолюции «О запрете всех форм нападения на ядерные объекты и установки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ». В рамках документа все государства должны воздерживаться от нападений или угроз нападением на мирные ядерные объекты в других странах.

