Роспотребнадзор запросил у Турции данные об отравлении туристов в отеле Кемера

Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Турции из-за сообщений о массовом отравлении российских туристов в отеле Кемера. Соответствующее заявление 27 сентября опубликовали на сайте федеральной службы.

«Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию у турецких коллег по международным каналам ВОЗ и направил официальный запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).



В ведомстве напомнили, что в целях профилактики необходимо тщательно мыть руки перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

Накануне, 27 сентября, координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар сообщил, что туроператоры предложили ведомствам Турции усилить контроль на фоне участившихся несчастных случаев с туристами в стране. Он добавил, что соответствующий документ направлен в министерство культуры и туризма и в МВД.

