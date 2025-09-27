Реклама
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
Мир
Решетников указал на заинтересованность Африки и Азии в поставке товаров на рынок РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 беспилотник над российскими регионами
Мир
Санду указала на коррупцию при проведении выборов в Молдавии
Мир
На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
Мир
Захарова назвала мухлежом попытки трех стран СБ ООН вернуть антииранские санкции
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и до +10 градусов в Москве 28 сентября
Происшествия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Тульской областью
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Санду указала на готовность правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
Экономика
Зарплаты в сфере машиностроения за год увеличились почти на 10%
Мир
Forbes сообщил о расширении ВС РФ «зон поражения» с помощью новых БПЛА
Мир
Россию не избрали в совет ICAO на период 2025-2028 годов
Мир
Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Общество
Уголовное дело возбудили в отношении экс-судьи военного суда Тришкина
Мир
Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США
Армия
Сальдо заявил о полном огневом контроле ВС РФ на Карантинном острове Херсона

Туроператоры предложили Турции усилить контроль после инцидентов с туристами

Фото: Global Look Press/Liu Lei
Туроператоры предложили ведомствам Турции усилить контроль на фоне участившихся несчастных случаев с туристами в стране. Об этом 27 сентября сообщил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

«Я уже направил в министерство культуры и туризма и в МВД соответствующий документ касательно необходимости внедрить контроль за морским трафиком. Вероятнее всего, в ближайшие несколько месяцев я получу ответ от министерства, будут внедрены новые правила, целью которых будет контроль за происходящим в море», — сказал Санджар в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что большинство аварий в курортных регионах происходят из-за неопытных водителей. В некоторых случаях инциденты происходят по вине профессионалов, но из-за их невнимательности.

Что касается морских происшествий, то, по словам Санджара, контроль в этой сфере практически отсутствует. В этом году в Турции уже произошло несколько крупных аварий на море, что, по мнению эксперта, требует внедрения регулирования для частных судов.

Акульими путями: россияне не отказались от отдыха в Египте из-за морских хищников
Сейчас запрещено купание на пляжах десяти отелей

Ранее, 23 сентября, в Турции 15 человек пострадали в ДТП. Автобус с туристами столкнулся с маршруткой около 09:10 по местному времени (совпадает с московским) на трассе D400 в районе Конаклы. Позже стало известно, что среди пострадавших были российские туристы. Один из пострадавших в аварии сообщил, что причиной ДТП стала набранная водителем автобуса высокая скорость во время поездки.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

