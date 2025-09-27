Туроператоры предложили Турции усилить контроль после инцидентов с туристами

Туроператоры предложили ведомствам Турции усилить контроль на фоне участившихся несчастных случаев с туристами в стране. Об этом 27 сентября сообщил координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

«Я уже направил в министерство культуры и туризма и в МВД соответствующий документ касательно необходимости внедрить контроль за морским трафиком. Вероятнее всего, в ближайшие несколько месяцев я получу ответ от министерства, будут внедрены новые правила, целью которых будет контроль за происходящим в море», — сказал Санджар в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что большинство аварий в курортных регионах происходят из-за неопытных водителей. В некоторых случаях инциденты происходят по вине профессионалов, но из-за их невнимательности.

Что касается морских происшествий, то, по словам Санджара, контроль в этой сфере практически отсутствует. В этом году в Турции уже произошло несколько крупных аварий на море, что, по мнению эксперта, требует внедрения регулирования для частных судов.

Ранее, 23 сентября, в Турции 15 человек пострадали в ДТП. Автобус с туристами столкнулся с маршруткой около 09:10 по местному времени (совпадает с московским) на трассе D400 в районе Конаклы. Позже стало известно, что среди пострадавших были российские туристы. Один из пострадавших в аварии сообщил, что причиной ДТП стала набранная водителем автобуса высокая скорость во время поездки.

