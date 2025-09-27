Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 81 БПЛА ВСУ над регионами России
Мир
Трамп выступит 30 сентября с заявлением из Белого дома
Мир
FT узнала начале технической подготовки принятия Украины и Молдавии в ЕС
Армия
Операторы БПЛА уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Мир
Politico сообщила о планах ЕК обменять активы РФ на облигации для Киева
Мир
Фон дер Ляйен пообещала не арестовывать замороженные активы России
Мир
Bloomberg предупредило о возможном столкновении между Мерцом и фон дер Ляйен
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО в ЛНР
Мир
В столице Афганистана отменили все рейсы из-за отключения интернета в стране
Общество
Ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала осени в Московском регионе
Общество
Суд 8 октября рассмотрит дело об изъятии имущества отставного судьи Момотова
Мир
Прокуратура США запросила для рэпера Пи Дидди 11 лет тюрьмы и штраф $500 тыс.
Армия
Пушилин заявил о наступлении Армии России в районе Красного Лимана
Мир
Служивший в рядах ВСУ кузен вице-президента США выступит на форуме в Варшаве
Мир
Два человека погибли на Кубе из-за урагана «Имельда»
Мир
Захарова ответила на призыв британского министра обороны к России
Мир
В США мужчина попытался перелезть через забор Белого дома
Сюжет:

Президент Ирана сообщил о предложении США отсрочить санкции в обмен на уран

Президент Ирана Пезешкиан: США предложили отсрочку санкций в обмен на уран
0
EN
Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

США предложили Ирану трехмесячную отсрочку перед восстановлением санкций Совета Безопасности ООН при условии передачи всей партии обогащенного урана. Исламская Республика считает это условие неприемлемым. Об этом 27 сентября сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Мы достигли договоренности с европейскими сторонами, но американская точка зрения другая, и естественно, что мы не достигли взаимопонимания по механизму возврата, потому что просьба американцев неприемлема», — приводит его слова иранский телеканал PressTV.

Пезешкиан отметил, что, несмотря на достигнутые соглашения с европейскими странами, принципиальные разногласия между Ираном и США сохраняются. Он пояснил, что американская позиция по механизму snapback, который предусматривает восстановление санкций, отличается от иранской позиции, и в результате стороны не смогли достичь взаимопонимания по этому вопросу.

Молчание и гнет: США отказываются от диалога с Ираном
В условиях перспективы возвращения санкций Иран планирует выход из ДНЯО

26 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал председателя СБ ООН объявить решение о введении санкций против Исламской Республики незаконным. Он также считает, что любые попытки по восстановлению прошлых антииранских санкций необходимо отвергнуть.

Тогда же Совет Безопасности ООН отклонил российско-китайскую резолюцию о продлении срока действия иранской ядерной сделки. Уточняется, что за инициативу проголосовали четыре государства, против выступили девять стран, а еще две воздержались. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, попытки «евротройки» вернуть резолюции против Тегерана являются «неправомерными».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025