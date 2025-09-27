Президент Ирана сообщил о предложении США отсрочить санкции в обмен на уран
США предложили Ирану трехмесячную отсрочку перед восстановлением санкций Совета Безопасности ООН при условии передачи всей партии обогащенного урана. Исламская Республика считает это условие неприемлемым. Об этом 27 сентября сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Мы достигли договоренности с европейскими сторонами, но американская точка зрения другая, и естественно, что мы не достигли взаимопонимания по механизму возврата, потому что просьба американцев неприемлема», — приводит его слова иранский телеканал PressTV.
Пезешкиан отметил, что, несмотря на достигнутые соглашения с европейскими странами, принципиальные разногласия между Ираном и США сохраняются. Он пояснил, что американская позиция по механизму snapback, который предусматривает восстановление санкций, отличается от иранской позиции, и в результате стороны не смогли достичь взаимопонимания по этому вопросу.
26 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал председателя СБ ООН объявить решение о введении санкций против Исламской Республики незаконным. Он также считает, что любые попытки по восстановлению прошлых антииранских санкций необходимо отвергнуть.
Тогда же Совет Безопасности ООН отклонил российско-китайскую резолюцию о продлении срока действия иранской ядерной сделки. Уточняется, что за инициативу проголосовали четыре государства, против выступили девять стран, а еще две воздержались. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, попытки «евротройки» вернуть резолюции против Тегерана являются «неправомерными».
