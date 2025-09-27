Реклама
Экономист отметил планы Южной Кореи по возврату привилегий для своих компаний в РФ

Колташов: в Южной Корее хотят возвращения привилегий для своих компаний в России
Фото: Global Look Press/Yuan Liwei
Южная Корея хочет возвращения всех привилегий для своих компаний, чтобы производить торговлю на территории России на особых условиях. Об этом 27 сентября сообщил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«У нас рыночная экономика в стиле меркантилизма — рынок делится долями. И вот они говорят: нам дольку отрежьте, тем, кто остался в России, сохранил присутствие. <… > То есть они хотят, чтобы те корейские компании, которые на российском рынке свою продукцию сбывали, чтобы они продолжали делать это дальше, но получили какой-то привилегированный статус», — отметил он в беседе с ИА Регнум.

По словам экономиста, данная формулировка не о сохранении производственных площадей и нормальной работе в РФ, а только о продажах чего-либо в стране.

Колташов уточнил, что Южная Корея также намерена сохранить и расширить поставки деталей для корейских автомобилей, которые в большом объеме присутствуют в России. При этом он выразил мнение, что южнокорейская сторона вряд ли получит привилегированный статус обратно из-за отсутствия доверия со стороны РФ.

Однако эксперт не исключил того, что если южнокорейские компании производят уникальный продукт и готовы изготавливать его в России, то они могут получить некоторые привилегии, но в «китайском формате» — приставляя к компаниям местных российских менеджеров, которые могли бы всё изучать.

Ранее в этот день министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке попросил Москву о создании благоприятных условий для работы южнокорейских компаний.

В марте газета The Korea Times отмечала, что корейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возвращения на российский рынок. При этом дочерние компании HD Hyundai Electric — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — разместили вакансии в России, что говорит о больших шансах на возобновление деятельности.

