Глава МИД Южной Кореи попросил Лаврова защитить интересы южнокорейских компаний
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке попросил Москву о создании благоприятных условий для работы южнокорейских компаний. Об этом 27 августа сообщило агентство Yonhap со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.
«Чо также попросил Россию обратить внимание на защиту жителей Южной Кореи и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих в стране», — говорится в публикации.
По информации агентства, во время встречи Чо Хён также заявил, что его страна стремится к миру и стабильности с помощью укрепления доверия и снижения напряженности на Корейском полуострове.
Чо Хён 19 сентября заявил, что Южная Корея в данный момент не планирует вводить дополнительные санкции против России вслед за Европой. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле.
