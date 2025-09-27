Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Спорт
Зампред комитета ГД Журова назвала важным шагом восстановление РФ в членстве МПК
Мир
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Армия
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Мир
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Мир
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Мир
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Армия
Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Происшествия
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Общество
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Происшествия
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Мир
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Мир
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Мир
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Мир
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Общество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

Глава МИД Южной Кореи попросил Лаврова защитить интересы южнокорейских компаний

Yonhap: в Южной Корее Лаврова попросили защитить интересы южнокорейского бизнеса
0
EN
Фото: TASS/AP/Ahn Young-joon
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке попросил Москву о создании благоприятных условий для работы южнокорейских компаний. Об этом 27 августа сообщило агентство Yonhap со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.

«Чо также попросил Россию обратить внимание на защиту жителей Южной Кореи и подчеркнул важность создания благоприятных условий для южнокорейских компаний, работающих в стране», — говорится в публикации.

По информации агентства, во время встречи Чо Хён также заявил, что его страна стремится к миру и стабильности с помощью укрепления доверия и снижения напряженности на Корейском полуострове.

Корейские комплексы: КНДР готова развернуть 250 ракетных установок
Удар такой группировки не сможет отразить ни одна из существующих систем ПВО или ПРО

Чо Хён 19 сентября заявил, что Южная Корея в данный момент не планирует вводить дополнительные санкции против России вслед за Европой. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025