Игры с разумом: что стоит за допуском российских паралимпийцев

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над территорией России
Мир
Директор ЗАЭС указал на невозможность совместного управления объектом
Мир
Постпред Ирана направил письмо на имя Гутерриша с осуждением заявлений Трампа
Мир
В Каракасе прозвучали взрывы
Мир
Политолог назвал обвинения Киева в якобы атаке на Харьков попыткой обелить себя
Мир
Мадуро ввел чрезвычайное положение после ударов США по Каракасу
Общество
На Кубани восстановили железнодорожную инфраструктуру после снегопадов
Общество
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
Мир
В Индии заявили о желании бизнеса занять место компаний Запада в России
Спорт
Сборная Швеции обыграла Латвию со счетом 6:3 на молодежном ЧМ по хоккею
Мир
CBS сообщил о приказе Трампе об ударах по целям в Венесуэле
Спорт
Российский хоккеист Дорофеев забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ и обошел Овечкина
Мир
В США указали на попытку Киева фейками сменить повестку с теракта в Хорлах
Мир
Полиция Ирана изъяла у протестующих на юго-западе страны несколько единиц оружия
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –3 градусов в Москве 3 января
Общество
Эксперт назвала количество дней отдыха в 2026 году

Игры с разумом: что стоит за допуском российских паралимпийцев

Представители РФ и Белоруссии будут выступать с флагом и гимном в соревнованиях под эгидой МПК
Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета 27 сентября (IPC) во время заседания в Сеуле отменила санкции против российского спорта. Во время решающего голосования за восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) проголосовал 91 член организации при 77 голосах «против» и восьми воздержавшихся. Это позволит нашим спортсменам выступать с флагом и гимном на всех больших турнирах и главное — на Паралимпиаде, в том числе на ближайших зимних Играх в Милане. Главный же итог Генассамблеи в Сеуле — первая большая победа над антироссийским лобби в международных спортивных структурах.

Тернистый путь

Теперь российские паралимпийцы смогут участвовать с флагом и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, которые курирует МПК. Это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба. Снимать санкции во всех остальных дисциплинах придется через международные федерации, большинство из которых пока настаивают на допуске россиян в нейтральном статусе.

Стрельба
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК, и для других международных федераций.

— Решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене, — заявил он. — Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует IPC. Поздравляю всё наше спортивное сообщество — это результат большой работы. Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК, и для других международных федераций, которые будут более сговорчивыми.

Бок о МОК: приведут ли изменения в уставе ОКР к возвращению наших спортсменов
Теперь у международных организаций нет даже формальных причин для бана россиян

Несмотря на полное снятие ограничений, наши спортсмены на чемпионате мира по легкой атлетике, который сейчас проходит в Индии, будут выступать только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе, без флага и гимна, информирует ПКР.

— В качестве обоснования Всемирная федерация параспорта ссылается на то, что спортсмены и вспомогательный персонал были допущены к этим соревнованиям в соответствии с Регламентом нейтральных стран, и, учитывая это, будет практически невозможно внести все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и т. д. Это несправедливо и нарушает права российских атлетов, — говорится в сообщении.

Флаг России
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Ради нынешнего возвращения на мировую арену нашим паралимпийцам пришлось пройти очень долгий и тернистый путь. Несмотря на явную несправедливость политических ограничений в отношении спортсменов с ОВЗ, представители России с 2016 года подвергались различным санкциям. Так, на фоне допингового скандала им было запрещено выступать на Паралимпиаде в Рио, а в дальнейшем допуск на соревнования искусственно затруднялся даже под нейтральным флагом. Но это были еще цветочки по сравнению с тем, что произошло в 2022 году.

Перед самым стартом зимних Игр в Пекине IPC сначала принял решение открыть соревнования для россиян и белорусов, а буквально через сутки под давлением западного лобби передумал. Причина называлась дикая: якобы возможны драки между нашими и украинскими атлетами в Паралимпийской деревне. Осенью 2022 года Генассамблея IPC приостановила членство России, однако после апелляции в мае 2023-го это решение было аннулировано. Но оппоненты нашей страны не угомонились — в сентябре ПКР всё-таки лишили признания на два года «в связи с неспособностью выполнять членские обязательства в соответствии с уставом». При этом за нашими спортсменами оставили право выступить на летней Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе и только в тех видах спорта, которые курирует IPC или где не возражают международные федерации.

Медали
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Среди претензий, которые выдвигались в адрес ПКР, значилась поддержка ветеранов СВО, хотя паралимпийское движение изначально создавалось как проект для социальной реабилитации людей, пострадавших в вооруженных конфликтах.

Воля и борьба: Путин вручил госнаграды чемпионам Паралимпийских игр
Кто привез медали в Москву после соревнований в Париже и какую премию получат победители

Медленный процесс

К счастью, теперь благоразумие возобладало, хотя, по большому счету, расклады при голосовании за два года не поменялись. Антироссийское лобби в IPC по-прежнему составляет более 70 голосов. Но на Генассамблее IPC в Сеуле по нему был нанесен серьезный удар. Возвращение российских паралимпийцев на большие старты — это знаковый момент. Несмотря на возможные трудности с визами и организаторами конкретных соревнований.

— Встретил эту новость с большой радостью, — сказал «Известиям» депутат Госдумы РФ, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. — Это существенный прогресс на пути развития нашего паралимпийского движения. Ждем решений об участии наших спортсменов в предстоящих соревнованиях. Нужно поздравить Паралимпийский комитет России и Павла Рожкова (президента ПРК. — «Известия»): они провели огромную дипломатическую работу. В комитете появились сильные правовой и международный отделы, которые добились таких результатов. Надеюсь, это позволит говорить о неизменности курса на восстановление нашей команды. Уверен, что и МОК обратит внимание на этот прецедент.

Паралимпиада
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Полностью санкции в отношении спортсменов из России до сих пор были сняты только в нескольких неолимпийских и камерных видах спорта (бодибилдинге, боксе IBA, вейксерфинге, армрестлинге, паделе, шашках-64, городках и так далее). Теперь этот список пополнили дисциплины IPC. Кроме того, ряд международных федераций, не отменяя нейтрального статуса, постепенно снимает ограничения на выступление россиян в командных и коллективных дисциплинах. Так, в январе этого года Совет ФИДЕ допустил на крупные шахматные турниры сборные России, состоящие из нейтральных спортсменов до 18 лет и лиц с ОВЗ. На ЧМ-2025 в Линаресе сыграет женская национальная сборная. То есть процесс идет. Другой вопрос, что его скорость пока не слишком высока, и многим перспективным спортсменам это промедление будет стоить очень дорого.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Прямой эфир