Игры с разумом: что стоит за допуском российских паралимпийцев

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета 27 сентября (IPC) во время заседания в Сеуле отменила санкции против российского спорта. Во время решающего голосования за восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) проголосовал 91 член организации при 77 голосах «против» и восьми воздержавшихся. Это позволит нашим спортсменам выступать с флагом и гимном на всех больших турнирах и главное — на Паралимпиаде, в том числе на ближайших зимних Играх в Милане. Главный же итог Генассамблеи в Сеуле — первая большая победа над антироссийским лобби в международных спортивных структурах.

Тернистый путь

Теперь российские паралимпийцы смогут участвовать с флагом и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, которые курирует МПК. Это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба. Снимать санкции во всех остальных дисциплинах придется через международные федерации , большинство из которых пока настаивают на допуске россиян в нейтральном статусе.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК, и для других международных федераций.

— Решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах наших атлетов на международной спортивной арене, — заявил он. — Теперь наши паралимпийцы смогут выступать под российским флагом и с гимном в дисциплинах, которые курирует IPC. Поздравляю всё наше спортивное сообщество — это результат большой работы. Убежден, что этот прецедент станет ориентиром и для МОК, и для других международных федераций, которые будут более сговорчивыми.

Несмотря на полное снятие ограничений, наши спортсмены на чемпионате мира по легкой атлетике, который сейчас проходит в Индии, будут выступать только в индивидуальном зачете и в нейтральном статусе, без флага и гимна , информирует ПКР.

— В качестве обоснования Всемирная федерация параспорта ссылается на то, что спортсмены и вспомогательный персонал были допущены к этим соревнованиям в соответствии с Регламентом нейтральных стран, и, учитывая это, будет практически невозможно внести все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и т. д. Это несправедливо и нарушает права российских атлетов, — говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Ради нынешнего возвращения на мировую арену нашим паралимпийцам пришлось пройти очень долгий и тернистый путь. Несмотря на явную несправедливость политических ограничений в отношении спортсменов с ОВЗ, представители России с 2016 года подвергались различным санкциям. Так, на фоне допингового скандала им было запрещено выступать на Паралимпиаде в Рио, а в дальнейшем допуск на соревнования искусственно затруднялся даже под нейтральным флагом. Но это были еще цветочки по сравнению с тем, что произошло в 2022 году.

Перед самым стартом зимних Игр в Пекине IPC сначала принял решение открыть соревнования для россиян и белорусов, а буквально через сутки под давлением западного лобби передумал. Причина называлась дикая: якобы возможны драки между нашими и украинскими атлетами в Паралимпийской деревне. Осенью 2022 года Генассамблея IPC приостановила членство России, однако после апелляции в мае 2023-го это решение было аннулировано. Но оппоненты нашей страны не угомонились — в сентябре ПКР всё-таки лишили признания на два года «в связи с неспособностью выполнять членские обязательства в соответствии с уставом». При этом за нашими спортсменами оставили право выступить на летней Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе и только в тех видах спорта, которые курирует IPC или где не возражают международные федерации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Среди претензий, которые выдвигались в адрес ПКР, значилась поддержка ветеранов СВО, хотя паралимпийское движение изначально создавалось как проект для социальной реабилитации людей, пострадавших в вооруженных конфликтах.

Медленный процесс

К счастью, теперь благоразумие возобладало, хотя, по большому счету, расклады при голосовании за два года не поменялись. Антироссийское лобби в IPC по-прежнему составляет более 70 голосов. Но на Генассамблее IPC в Сеуле по нему был нанесен серьезный удар. Возвращение российских паралимпийцев на большие старты — это знаковый момент. Несмотря на возможные трудности с визами и организаторами конкретных соревнований.

— Встретил эту новость с большой радостью, — сказал «Известиям» депутат Госдумы РФ, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. — Это существенный прогресс на пути развития нашего паралимпийского движения. Ждем решений об участии наших спортсменов в предстоящих соревнованиях. Нужно поздравить Паралимпийский комитет России и Павла Рожкова (президента ПРК. — «Известия»): они провели огромную дипломатическую работу. В комитете появились сильные правовой и международный отделы, которые добились таких результатов. Надеюсь, это позволит говорить о неизменности курса на восстановление нашей команды. Уверен, что и МОК обратит внимание на этот прецедент.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков