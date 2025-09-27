Дочь погибшей от отравления суррогатом созванивалась с матерью перед ее смертью

Любовь, дочь погибшей от отравления суррогатом в городе Сланцы Ленинградской области Павлюковой Земфиры, созванивалась с мамой по телефону накануне ее смерти. Об этом 27 сентября она рассказала в беседе с «Известиями».

«Мы с ней по телефону разговаривали почти перед смертью. <...> Всё нормально было, она не жаловалась. И получилось так, что вот она просто легла спать и не проснулась», — рассказала Любовь.

По словам дочери, погибшая на протяжении нескольких лет приобретала у частных лиц алкоголь, но откуда этот алкоголь привозили, неизвестно. Дочь погибшей предположила, что они могли самостоятельно изготовлять спиртной напиток.

Массовое отравление произошло 26 сентября в городе Сланцы Ленинградской области. Сообщалось, что число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 19.

В ходе расследования были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. Во время обыска в квартире Бойцова были найдены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры объемом до 10 литров с характерным запахом спиртосодержащей жидкости.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ