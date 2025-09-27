Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о неумолимом ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины
Армия
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
Мир
Решетников указал на заинтересованность Африки и Азии в поставке товаров на рынок РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 беспилотник над российскими регионами
Мир
Санду указала на коррупцию при проведении выборов в Молдавии
Мир
На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
Мир
Захарова назвала мухлежом попытки трех стран СБ ООН вернуть антииранские санкции
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Санду указала на готовность правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
Общество
В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для иностранных граждан
Мир
Forbes сообщил о расширении ВС РФ «зон поражения» с помощью новых БПЛА
Мир
Додон отметил планы властей Молдавии аннулировать выборы по румынскому сценарию
Мир
Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Общество
Уголовное дело возбудили в отношении экс-судьи военного суда Тришкина
Мир
Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США
Армия
Сальдо заявил о полном огневом контроле ВС РФ на Карантинном острове Херсона

Times of Israel узнала о снятии Израилем вопроса об аннексии Западного берега

Times of Israel: Израиль снял с повестки вопрос аннексии Западного берега
0
EN
Фото: Global Look Press/Michel Gounot
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

После встречи между министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом и его израильским коллегой Биньямином Нетаньяху Израиль снимет с повестки вопрос аннексии территории Западного берега реки Иордан. Об этом 27 сентября сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатического советника ОАЭ Анвара Гаргаша.

«Точно так же, как позиция ОАЭ была решающей в закрытии дела об аннексии Израилем палестинских земель, встреча между шейхом Абдуллой бин Заидом и премьер-министром Израиля в Нью-Йорке является смелым шагом в поддержку международных усилий по прекращению войны в Газе и достижению постоянного прекращения огня, которое положит конец гуманитарной трагедии и укрепит путь к миру», — заявил Гаргаш.

Сообщается, что встреча бин Заида и Нетаньяху прошла в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Прогресс распада: требования курдов ставят под угрозу восстановление Сирии
Дамаск нуждается в дополнительных поставках нефти с неподконтрольных территорий на северо-востоке

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не допустит аннексии Израилем территории Западного берега реки Иордан.

До этого, 21 сентября, государственность Палестины признали Канада, Австралия и Великобритания. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что совместные усилия трех стран направлены на создание нового импульса для решения «в формате двух государств», которое будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025