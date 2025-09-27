Times of Israel узнала о снятии Израилем вопроса об аннексии Западного берега

После встречи между министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом и его израильским коллегой Биньямином Нетаньяху Израиль снимет с повестки вопрос аннексии территории Западного берега реки Иордан. Об этом 27 сентября сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатического советника ОАЭ Анвара Гаргаша.

«Точно так же, как позиция ОАЭ была решающей в закрытии дела об аннексии Израилем палестинских земель, встреча между шейхом Абдуллой бин Заидом и премьер-министром Израиля в Нью-Йорке является смелым шагом в поддержку международных усилий по прекращению войны в Газе и достижению постоянного прекращения огня, которое положит конец гуманитарной трагедии и укрепит путь к миру», — заявил Гаргаш.

Сообщается, что встреча бин Заида и Нетаньяху прошла в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не допустит аннексии Израилем территории Западного берега реки Иордан.

До этого, 21 сентября, государственность Палестины признали Канада, Австралия и Великобритания. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул, что совместные усилия трех стран направлены на создание нового импульса для решения «в формате двух государств», которое будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

