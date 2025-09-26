Трамп заявил о недопущении США аннексирования Западного берега реки Иордан Израилем
США не допустят, чтобы Израиль аннексировал Западный берег реки Иордан. Об этом 25 сентября сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег. Хватит. Пора остановиться», — сказал Трамп в беседе с журналистами.
Кроме того, он добавил, что говорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на эту тему.
Ранее в этот же день Трамп заявил, что мирное соглашение по сектору Газа близко к заключению. Он также добавил, что поговорил с Нетаньяху и ближневосточными лидерами. По словам президента США, они являются замечательными людьми.
