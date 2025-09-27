27 сентября в Москве проходит традиционное закрытие мотосезона. В этом году центром события стала Университетская площадь на Воробьевых горах, сообщает телеканал «Известия».

На празднике собрались тысячи мотоциклистов. Самая зрелищная часть закрытия — мотопробег. Колонна проедет по внешней стороне Садового кольца. Для гостей подготовили развлекательную программу. Посетители могут увидеть трюки в исполнении мотоциклистов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.