Генпрокуратура подала иск к арестованному владельцу порта в Туапсе
Генеральная прокуратура России подала иск к арестованному владельцу порта в Туапсе Шахлару Новрузову. Соответствующая информация 27 сентября опубликована в картотеке арбитражных дел.
Новрузов является владельцем перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» в Краснодаре. Он был задержан 1 сентября по обвинению в попытке похищения недвижимости на сумму 919 миллионов рублей.
Уточняется, что ответчиками по делу выступят учредитель ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», а также бизнесмен Олег Басин.
Ранее, 17 сентября, суд Москвы арестовал на два месяца первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Юлию Мерваезову, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве. Отмечалось, что она была задержана в Пятигорске и ей вменяют два эпизода хищений.
