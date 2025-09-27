В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропорту Казани. Об этом утром 27 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Казань — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Данные меры, по словам Кореняко, были приняты для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
О введении временных ограничений на полеты в аэрогавани Казани стало известно ранее в этот же день. Уточнялось, что меры принимались для обеспечения безопасности перелетов.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ