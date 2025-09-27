Временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Казани
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) были введены в аэропорту Казани. Об этом утром 27 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
По его словам, данные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Кореняко днем ранее сообщил, что в аэропорту Волгограда были также введены ограничения на полеты. Позднее он уточнил, что меры, принятые также для обеспечения безопасности полетов, были сняты и аэрогавань продолжила принимать и выпускать ВС.
