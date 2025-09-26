В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда. Об этом 26 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в сообщении в Telegram-канале.

Представитель Росавиации уточнил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко 25 сентября сообщил о введении ограничений в аэропорту Тамбова. Уточнялось, что подобные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения были сняты.

