В аэропорту Волгограда были сняты ограничения на полеты

Временные ограничения на взлет и посадку самолетов были сняты в аэропорту Волгограда. Об этом 26 сентября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгоград. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По словам представителя Росавиации, данные меры вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Кореняко ранее в этот же день сообщил о введении ограничений на взлет и посадку ВС в аэропорту Волгограда. Он уточнил, что ограничительные меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

