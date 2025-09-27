Реклама
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Продолжающиеся на протяжении восьми недель протесты в Нью-Йорке в поддержку жителей сектора Газа 26 сентября возобновились с новой силой после выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Кадры 27 сентября публикуют «Известия».

«Протестующие против конфликта в Газе собрались в нескольких кварталах от штаб-квартиры ООН, здесь, в восточной части Манхэттена, для того, чтобы выразить свой протест против», — рассказала «Известиям» журналистка Евгения Власова.

По ее словам, Нетаньяху в ходе своей речи призвал «закончить дело», что вызвало несогласие и среди собравшихся на заседании, часть из которых предпочла покинуть зал, не дождавшись завершения доклада. После этого заявления на улицах стал наблюдаться рост протестующих, количество которых исчислялось уже не в десятках, а в сотнях.

«Несколько сотен протестующих, которые пришли сюда с Таймс-сквер, выкрикивали лозунги с плакатами самодельными. И многие из тех людей, с которыми я сегодня пообщалась, говорят, что приходят сюда уже в течение последних двух месяцев», — подытожила Власова.

Смена деклараций: «парад признаний» Палестины усиливает давление на Израиль
Как решения европейских стран скажутся на их отношениях с Тель-Авивом

Президент Палестины Махмуд Аббас, также выступая на 80-й Генассамблее ООН 25 сентября, назвал действия Израиля военным преступлением, совершенном против человечности. И признал те страны, которые еще не признали его государство, сделать это. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в этот же день сообщило о гибели от голода свыше 400 человек в секторе Газа.

На трансляции, которая велась из зала заседания ООН, видно, что в момент подъема Нетаньяху на трибуну многие делегаты покинули свои места, проигнорировав призывы этого не делать.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

