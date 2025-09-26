Десятки делегатов покинули зал перед выступлением Нетаньяху на ГА ООН

Перед началом выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 26 сентября десятки делегатов покинули зал. Это следует из трансляции, которая велась на сайте ООН.

На кадрах видно, что после того, как Нетаньяху поднялся за трибуну, из зала стали издаваться выкрики и свист. Когда участников призвали к порядку, большая группа делегатов направилась к выходу.

Несмотря на призывы вернуться на свои места, они покинули зал.

24 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступал на ГА ООН в Нью-Йорке при почти пустом зале. На кадрах заметно, что целые ряды кресел стояли пустыми.

