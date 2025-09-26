Реклама
Генкомиссар БАПОР сообщил о более 400 погибших от голода в секторе Газе

Генкомиссар БАПОР Лаззарини: более 400 человек погибли от голода в Газе
Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
Свыше 400 человек стали жертвами голода на территории сектора Газа. Об этом 25 сентября сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

«Сегодня есть более 400 человек, которые, как было объявлено, умерли от голода, а это означает, что голод — это, как бы сказать, еще одна эпидемия, от которой страдает население Газы», — сказал Лаззарини в беседе с «РИА Новости».

По словам генерального комиссара, данная ситуация продолжает «повальным» образом ухудшаться. Эта негативная тенденция, по его мнению, спровоцирована проводимой Израилем политикой, из-за которой БАПОР ООН, имеющий возможность доставить жителям Газы продовольствие, не может этого сделать начиная с марта текущего года.

«Мы выживаем на кастрюле чечевицы — а часто и этого нет»
Жители Газы рассказали «Известиям» о капельницах голодающим детям и обстрелах возле грузовиков с гуманитарной помощью

В пресс-службе БАПОР 23 августа сообщили, что Израиль заблокировал возможность доставлять гуманитарную помощь в Газу. В ведомстве уточнили, что у них имеется возможность загрузить 6 тыс. грузовых автомобилей для жителей анклава — склады организации в Египте и Иордании переполнены, но груз не может пройти блокаду.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

