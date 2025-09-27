ЦБ и Генпрокуратура начали разработку плана по борьбе с фирмами-«раздолжнителями»

Центральный банк (ЦБ) России и Генпрокуратура (РФ) приступили к разработке совместного плана по привлечению к ответственности лиц, обещающих помочь гражданам избавиться от задолженностей. Об этом 26 сентября заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

Он уточнил, что разработка проекта по борьбе с так называемыми раздолжнителями, которые обещают помочь «списать долг», обуславливается большим числом пострадавших от их рук россиян. Эта тенденция, как он отметил, беспокоит рабочую группу, которая считает, что ранее принятого запрета на рекламу компаний по списаниям долгов не будет достаточно для решения складывающейся ситуации.

«Вы, наверное, и сами видели объявления, которыми часто, особенно в небольших городах, просто завешаны все первые этажи: «списание долга», «прощение долга» и так далее. Всё это, как мы понимаем, чисто неправда. <...> Мы с коллегами из Генпрокуратуры, которые тоже понимают проблему, сейчас смотрим, каким образом можно было бы привлечение к ответственности организовать для такого рода, скажем так, помощников, и, может быть, дальше думать над совершенствованием законодательства», — сказал Мамута в беседе с «Интерфакс» на полях Международного банковского форума, который проходит в Сочи.

Иллюстрируя один из возможных способов контроля «раздолжнителей», он обратился к практике, применяемой в некоторых странах, в которых существует правило, запрещающее брать оплату за урегулирование долга авансом, а плата может быть взята только в случае реального успеха, когда должник сэкономит значительную сумму или сможет полностью решить свою проблему. В таком случае, добавил он, возможна выплата законного, а не полученного обманным путем вознаграждения.

Согласно данным Федресурса, оказавшимися в распоряжении «Известий», за период с января по март свыше 120 тыс. граждан России были признаны банкротами. Этот показатель, как отмечалось, увеличился на 34,8% по сравнению с I кварталом 2024 года. По информации ресурса, наибольшее число лиц, которые пытались избавиться от задолженностей без суда, — жители Краснодарского и Алтайского краев, а также Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.