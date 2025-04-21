Более 120 тыс. россиян признали банкротами через суд

В январе–марте суды признали банкротами 120,99 тыс. человек. Это следует из данных «Федресурса», которые есть в распоряжении «Известий».

Уточняется, что число банкротств в рамках судебной процедуры увеличилось на 34,8% по сравнению с I кварталом прошлого года. Однако за прошедший год темпы роста несостоятельности граждан в рамках платного механизма вновь начали набирать обороты: например, в I квартале 2024-го количество банкротов росло на 18% к аналогичному периоду 2023-го.

В начале 2025-го лидерами по абсолютному числу банкротств стали: Московская область, Краснодарский край, Москва, Свердловская область и Санкт-Петербург. По-прежнему граждане сами инициируют собственное судебное банкротство (97,1%). Оставшуюся часть: конкурсные кредиторы и ФНС России, говорится в материалах.

Согласно данным материалов «Федресурса», в рамках внесудебного механизма по итогам I квартала возбуждены 15,65 тыс. процедур, что на 24% больше, чем в I квартале прошлого года. Год назад наблюдался всплеск числа банкротств в рамках бесплатной схемы по избавлению от долгов, тогда наблюдался рост их количества в пять раз к I кварталу 2023-го. Это произошло на фоне расширения критериев доступа к процедуре.

Отмечается, что больше всего к процедуре по избавлению от долгов без суда прибегали жители Краснодарского и Алтайского краев, а также Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, говорится в статистике.

«Рост поданных гражданами в МФЦ заявлений для прохождения внесудебного банкротства вызван позитивными изменениями в законодательстве, которые сделали эту процедуру намного удобнее для граждан», — пояснил первый замминистра экономического развития Максим Колесников.

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин отметил, что спрос как на судебные, так и внесудебные процедуры продолжает расти, но уже умеренными темпами, что говорит об определенной зрелости механизмов.

17 февраля руководитель практики реструктуризации «ЮР-ПРОЕКТ» Виктор Панченко рассказал о способах защиты прав дольщиков в случае банкротства застройщика. По его словам, основным таким механизмом являются эскроу-счета. Квартира должна быть приобретена по договору долевого участия (ДДУ) после 1 июля 2019 года.