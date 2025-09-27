Реклама
Мерц указал на отсутствие мира в условиях жизни Германии

Мерц: Германия отныне не живет в условиях мира
Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
В настоящее время Германия находится в подвешенном состоянии — не живет в мире, но при этом и не пребывает в состоянии войны. Об этом 26 сентября сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая на конференции Schwarz Ecosystem Summit, которая состоялась в Берлине.

«Мы не находимся в (состоянии. — Ред.) войны, но мы больше и не живем в мире», — сказал он.

Мерц добавил, что данная ситуация обуславливается тем, что страна якобы сталкивается с пролетами над своей территорией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), актами шпионажа и даже угроз в адрес отдельных общественных деятелей. По его словам, в стране также фиксируются якобы кибератаки и попытки «саботажа».

Сколько можно повторять: Германию готовят к военному конфликту с РФ
В ФРГ реформируют систему набора в армию

Телерадиокомпания NRD в этот же день сообщила о якобы замеченных в небе над Германией БПЛА, которые были зафиксированы над федеративной землей Шлезвиг-Гольштейн. Уточнялось, что количество дронов не разглашалось.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

